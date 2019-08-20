Этой ночью в Казань из хаджа прибудет первая группа татарстанских паломников

Завтра, 21 августа, в 01.00 в Казань из хаджа прибывает первая группа татарстанских паломников. В международном аэропорту Казани хаджиев встретит муфтий республики Татарстан Камиль хазрат Самигуллин.

Напомним, самая большая группа паломников из Казани в этом году насчитывает 245 человек. Среди них — научные работники, учителя Корана в религиозных учебных заведениях, победители конкурсов. При этом первая группа паломников вылетела из Казани еще 25 июля. Добавим, само паломничество началось 8 августа.

Всего из России в этом году отправились в хадж 25,5 тысячи паломников.

