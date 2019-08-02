Самая большая за год группа паломников отправилась сегодня в хадж

В первый день месяца Зуль-хиджа из Международного аэропорта «Казань» в хадж отправились пять групп паломников в составе 245 человек. Среди них — научные работники, учителя Корана в религиозных учебных заведениях, победители конкурсов, об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ДУМ РТ.

Будущие хаджи вылетели чартерным рейсом, следующим в Джидду.

«Мужчины-паломники начали готовиться к совершению хаджа уже в аэропорту: они надели ихрам — специальную одежду, состоящую их двух кусков белой чистой ткани», — передает источник.

Ранее сообщалось, что первые паломники в хадж из Казани вылетели 25 июля. Стоимость паломничества составляет от 170 до 260 тысяч рублей.