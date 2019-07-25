Из Казани в хадж вылетели первые паломники — видео
Сегодня из Казани вылетел первый самолет с паломниками, отправившимися в хадж. Само паломничество открывается 8 августа, сообщают Новости Татарстана телеканала ТНВ.
Из Казани самолет направился в Москву, оттуда паломники вылетят в Дубаи. Оттуда верующие на автобусах доедут до Мекки.
Центральный обряд назначен на 11 августа — праздник Курбан Байрам.
«Каждый год с группами хаджиев отправляем врачей. У нас едет большой состав врачей разных квалификаций — это и травматологи, и терапевты, и хирурги. С ними большое количество медикаментов», — рассказал директор ООО «ДУМ РТ Хадж» Ранис Вахитов.
Всего эти летом в хадж отправится 1 800 жителей республики. Планируется отправка 36 групп верующих, последняя вылетит 4 августа. Стоимость паломничества составляет от 170 до 260 тысяч рублей.Общество Татарстан
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