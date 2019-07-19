Из России отправятся в хадж 25,5 тысячи паломников

В 2019 году из России отправятся в хадж 25,5 тысячи паломников. Об этом рассказал заместитель председателя Совета муфтия в России Рушан Аббасов во время телемоста Москва — Казань — Симферополь.

По его словам, изначально Саудовская Аравия выдала 20,5 тысячи квот. Но после обращения уполномоченного по делам хаджа Ильяса Умаханова Эр-Рияд выделил еще 5 тысяч мест. Из них тур-оператору Духовного управления мусульман Республики Татарстан «ДУМ РТ Хадж» выделили 1 800 мест.

«Эта квота полностью освоена», — подчеркнул руководитель «ДУМ РТ Хадж» Ранис Вахитов.

Первые группы паломников из Казани (196 человек) отправится 24 июля через Москву.

Вахитов также сообщил, что татарстанские паломники приобрели путевки по четырем программам. Самый экономный тур обойдется в 170 тысяч рублей. Их сопровождают руководители групп и 20 врачей.

Заместитель муфтия Крыма Айдер Исмаилов добавил, что через ДУМ Крыма и Симферополя отправится порядка 800 паломников.

Напомним, российским турфирмам могут запретить организовывать паломнические поездки. Инициатива предполагает переложить право осуществлять подобные поездки на религиозные организации как на возмездной, так и безвозмездной основе.