В Сабинском районе началась вторая смена школьного лагеря по веб-разработке

В новом этапе обучения в рамках проекта Digital SuperHero примут участие 26 учеников из шести школ.

Смену в средней общеобразовательной школе-интернате с углубленным изучением отдельных предметов для одаренных детей открыл глава Сабинского района Раис Минниханов.

«Мы понимаем всю ценность цифровых технологий, поэтому вкладываемся в разностороннее развитие детей в этой области и заинтересованы в том, чтобы подобные смены проходили чаще. Будем всячески поддерживать такие инициативы коллег из IT-отрасли», — отметил он.

В течение пяти дней ребята будут изучать основы web-разработки под руководством экспертов из компании «ICL Системные технологии», а в заключительный день смены представят собственные проекты, посвященные району и соревнованиям WorldSkills Kazan 2019 .

«Татарстан — прогрессивный регион, где реализуется огромное количество проектов в разных областях. Однако все эти проекты объединяет одно — потребность в IT-специалистах. Компания «ICL Системные технологии» как один из лидеров IT-рынка чувствует особую ответственность за формирование нового поколения специалистов в России. Поэтому наша команда разработала бесплатную программу Digital SuperHero, которая поможет школьникам сделать первые шаги на пути к будущей высокооплачиваемой профессии», — добавил генеральный директор компании «ICL Системные технологии» Айдар Гузаиров.

Руководитель Digital SuperHero Илья Федоров заявил, что компания намерена развивать программу, а также выразил надежду на то, что инициативу поддержат и другие районы Республики Татарстан.

Напомним, что первая смена обучения прошла в июне этого года.

Материал подготовлен совместно с пресс-службами Богатых Сабов и «ICL Системные технологии» (0+)