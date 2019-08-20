Эксперты прогнозируют затраты России на СМИ и развлечения выше среднемировых

Эксперты PwC в отчете «Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2019 — 2023 годы» прогнозируют в России темпы роста на эти сегменты выше среднемировых.



Наиболее перспективными в мире эксперты считают технологии виртуальной реальности, киберспорт и интернет-рекламу. До 2035 года они будут расти среднегодовыми темпами 22, 18 и 9,5% соответственно. В России эти показатели выше: 31, 20 и 12%.



Затраты на развлечения и медиа в России выросли уже в прошлом году в долларовом исчислении на 6,5%, что — выше, чем в среднем по миру (4,3%). Этому способствовал прошедший чемпионат мира по футболу, который принимала Россия, а также растущее распространение мобильного интернета.

«Крупнейшими сегментами в российской индустрии PwC по итогам прошлого года называет интернет-рекламу ($3,1 млрд, или 203 млрд руб. по среднему курсу 65,6 руб. за доллар), телерекламу (почти $3 млрд, или 194,3 млрд руб.) и видеоигры ($1,9 млрд, или 123,5 млрд руб.). К 2023 году весь российский рынок может вырасти до $30,5 млрд», пишет РБК.

Ранее сообщалось, что во II квартале рынок ТВ-рекламы упал сильнее, чем в начале года. Так, в июне убытки рекламного рынка стали больше на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

