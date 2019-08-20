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Микроавтобус с туристами из Башкирии попал в ДТП в Челябинске

07:05, 20.08.2019
Микроавтобус с туристами из Башкирии попал в ДТП в Челябинске
Фото: 74.mchs.gov.ru

Микроавтобус, следовавший по маршруту Уфа — Нижневартовск, столкнулся с КАМАЗом в Челябинске. В результате ДТП 13 человек пострадали, семь госпитализированы.

Столкновение произошло утром 20 августа. В автобусе ехали 14 человек, в их числе был подросток 17 лет, в грузовике находились двое. Обстоятельства ДТП, личности и диагнозы уточняются. Погибших нет.

«Сотрудники ГИБДД оцепили место аварии для создания безопасных условий работы на месте ДТП, огнеборцы отключили аккумуляторные батареи у поврежденных автомобилей, а также устранили розлив топлива пенным стволом», — говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело в связи с ДТП с участием автобуса в Перми. В результате пострадали 32 человека, один скончался.

ПроисшествияАвто Башкортостан
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