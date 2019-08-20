День в истории: возвращение Белки и Стрелки, автор Ктулху и Всемирный день лени
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 20 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:
- День революции в Марокко,
- День независимости в Сенегале,
- День восстановления независимости в Эстонии,
- Всемирный день комара (World Mosquito Day),
- Всемирный день лени (World Laziness Day),
- День укрепления тылов,
- Национальный день лимонада в США.
Также 20 августа произошли следующие значимые события:
- 1619 — начало работорговли в Новом Свете. Голландский корабль доставил в Америку 20 первых африканцев, которые были проданы в рабство обитателям Джеймстауна;
- 1634 — Василий Бурцов издал в Москве первый букварь.
- 1667 — английский поэт Джон Мильтон опубликовал поэму «Потерянный рай», ставшую одним из самых значимых произведений в мировой литературе;
- 1704 — русские войска взяли шведскую крепость Нарва;
- 1741 — первый русский мореплаватель Витус Беринг открыл Аляску;
- 1855 — вышел первый номер журнала «Полярная звезда» Герцена;
- 1868 — в США официально провозглашено окончание Войны Севера и Юга;
- 1896 — запатентован телефон с наборным диском;
- 1912 — Томас Эдисон запатентовал фонограф и электробатарею;
- 1914 — русские войска разбили немцев под Гумбинненом в Первой мировой войне;
- 1918 — власти Советской России отменили право частной собственности на недвижимость в городах;
- 1940 — нападение на Льва Троцкого, в результате которого он был смертельно ранен, бывший лидер революции скончался на следующий день;
- 1940 — в этот же день арестован селекционер Н. И. Вавилов;
- 1941 — командир танка КВ-1 Зиновий Григорьевич Колобанов в бою под Войсковицами уничтожил немецкую колонну из 22 танков;
- 1945 — Президиум Верховного Совета СССР ратифицировал Устав ООН;
- 1951 — в СССР создано ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту);
- 1953 — Советский Союз объявил об успешных испытаниях водородной бомбы;
- 1960 — на Землю впервые вернулись запущенные в космос живые существа — собаки Белка и Стрелка;
- 1991 — в этот день Россия, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия и Таджикистан должны были подписать новый Союзный договор. Однако до этого так и не дошло.
В этот день родились:
- 1813 — русский писатель Владимир Соллогуб;
- 1860 — президент Франции в 1913—1920 годах и трижды премьер-министр Раймон Пуанкаре;
- 1890 — американский писатель Говард Филлипс Лавкрафт, являющийся культовым и сегодня. Он выделялся склонностью к триллерам и хоррору. В массовую культуру прочно врос один из его монстров — хтонический бог Ктулху;
- 1932 — родившийся в Казани писатель Василий Аксенов;
- 1937 — режиссер Андрон Кончаловский;
- 1941 — бывший президент Югославии Слободан Милошевич;
- 1948 — вокалист Led Zeppelin Роберт Плант;
- 1970 — лидер Limp Bizkit Фред Дерст;
- 1983 — российский футболист Юрий Жирков.
Ушли из жизни:
- 1882 — граф Федор Петрович Литке, российский мореплаватель, исследователь Арктики, президент Российской академии наук (1864—1882), основатель Русского географического общества;
- 1980 — французский певец и композитор Джо Дассен;
- 1994 — поэт Роберт Рождественский;
- 1998 — «первый панк СССР» Андрей Панов, известный также как Свин;
- 2009 — актер Семен Фарада, известный в первую очередь ролями в фильмах «Формула любви», «Гараж» и «Мой друг Иван Лапшин»;
- 2015 — актер и режиссер Лев Дуров, снявшийся в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера», «Отроки во Вселенной» и «Сирота казанская».
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