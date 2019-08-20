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День в истории: возвращение Белки и Стрелки, автор Ктулху и Всемирный день лени

00:22, 20.08.2019
День в истории: возвращение Белки и Стрелки, автор Ктулху и Всемирный день лени
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 20 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:

  • День революции в Марокко,
  • День независимости в Сенегале,
  • День восстановления независимости в Эстонии,
  • Всемирный день комара (World Mosquito Day),
  • Всемирный день лени (World Laziness Day),
  • День укрепления тылов,
  • Национальный день лимонада в США.

Также 20 августа произошли следующие значимые события:

  • 1619 — начало работорговли в Новом Свете. Голландский корабль доставил в Америку 20 первых африканцев, которые были проданы в рабство обитателям Джеймстауна;
  • 1634 — Василий Бурцов издал в Москве первый букварь.
  • 1667 — английский поэт Джон Мильтон опубликовал поэму «Потерянный рай», ставшую одним из самых значимых произведений в мировой литературе;
  • 1704 — русские войска взяли шведскую крепость Нарва;
  • 1741 — первый русский мореплаватель Витус Беринг открыл Аляску;
  • 1855 — вышел первый номер журнала «Полярная звезда» Герцена;
  • 1868 — в США официально провозглашено окончание Войны Севера и Юга;
  • 1896 — запатентован телефон с наборным диском;
  • 1912 — Томас Эдисон запатентовал фонограф и электробатарею;
  • 1914 — русские войска разбили немцев под Гумбинненом в Первой мировой войне;
  • 1918 — власти Советской России отменили право частной собственности на недвижимость в городах;
  • 1940 — нападение на Льва Троцкого, в результате которого он был смертельно ранен, бывший лидер революции скончался на следующий день;
  • 1940 — в этот же день арестован селекционер Н. И. Вавилов;
  • 1941 — командир танка КВ-1 Зиновий Григорьевич Колобанов в бою под Войсковицами уничтожил немецкую колонну из 22 танков;
  • 1945 — Президиум Верховного Совета СССР ратифицировал Устав ООН;
  • 1951 — в СССР создано ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту);
  • 1953 — Советский Союз объявил об успешных испытаниях водородной бомбы;
  • 1960 — на Землю впервые вернулись запущенные в космос живые существа — собаки Белка и Стрелка;
  • 1991 — в этот день Россия, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия и Таджикистан должны были подписать новый Союзный договор. Однако до этого так и не дошло.

В этот день родились:

  • 1813 — русский писатель Владимир Соллогуб;
  • 1860 — президент Франции в 1913—1920 годах и трижды премьер-министр Раймон Пуанкаре;
  • 1890 — американский писатель Говард Филлипс Лавкрафт, являющийся культовым и сегодня. Он выделялся склонностью к триллерам и хоррору. В массовую культуру прочно врос один из его монстров — хтонический бог Ктулху;
  • 1932 — родившийся в Казани писатель Василий Аксенов;
  • 1937 — режиссер Андрон Кончаловский;
  • 1941 — бывший президент Югославии Слободан Милошевич;
  • 1948 — вокалист Led Zeppelin Роберт Плант;
  • 1970 — лидер Limp Bizkit Фред Дерст;
  • 1983 — российский футболист Юрий Жирков.

Ушли из жизни:

  • 1882 — граф Федор Петрович Литке, российский мореплаватель, исследователь Арктики, президент Российской академии наук (1864—1882), основатель Русского географического общества;
  • 1980 — французский певец и композитор Джо Дассен;
  • 1994 — поэт Роберт Рождественский;
  • 1998 — «первый панк СССР» Андрей Панов, известный также как Свин;
  • 2009 — актер Семен Фарада, известный в первую очередь ролями в фильмах «Формула любви», «Гараж» и «Мой друг Иван Лапшин»;
  • 2015 — актер и режиссер Лев Дуров, снявшийся в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера», «Отроки во Вселенной» и «Сирота казанская».
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