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Новым мэром Риги был избран Олег Буров

22:44, 19.08.2019
Новым мэром Риги был избран Олег Буров
Фото: LETA

Городские депутаты Риги избрали нового мэра. Главой столицы Латвии стал Олег Буров, представляющий партию «Честь служить Риге».

Он и исполнял обязанности мэра после отставки Нила Ушакова.

За Бурова проголосовали 35 из 60 депутатов, пишет ТАСС. Его соперник — глава фракции «Для развития Латвии» Виестурс Зепс набрал 12 голосов.

Ранее в понедельник партии «Согласие» и ЧСР подписали коалиционное соглашение и договорились о поддержке Олега Бурова в качестве нового мэра Риги.

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