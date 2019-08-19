Новым мэром Риги был избран Олег Буров
Городские депутаты Риги избрали нового мэра. Главой столицы Латвии стал Олег Буров, представляющий партию «Честь служить Риге».
Он и исполнял обязанности мэра после отставки Нила Ушакова.
За Бурова проголосовали 35 из 60 депутатов, пишет ТАСС. Его соперник — глава фракции «Для развития Латвии» Виестурс Зепс набрал 12 голосов.
Ранее в понедельник партии «Согласие» и ЧСР подписали коалиционное соглашение и договорились о поддержке Олега Бурова в качестве нового мэра Риги.ОбществоВласть
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