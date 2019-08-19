Поисковики обнаружили самолет подбитого 76 лет назад татарстанского летчика — видео

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Поисковики из Краснодарского края обнаружили обломки самолета, на котором, предположительно, был подбит летчик из Татарстана Александр Крупнов. Сейчас они разыскивают родственников пилота, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Крупнов уже числился погибшим в феврале 1943 года. Однако место гибели указано не было.

Старший научный сотрудник Музея-мемориала Великой Отечественной войны Михаил Черепанов рассказал, что последнее донесение воздушной дивизии, в которой летчик занимал должность замкомандира, было о том, что он не вернулся из боя над Таманским заливом.

Мать Александра Крупнова жила в Дубьязах, но призывался он из Крыма.

Останков пока не обнаружено. Если поисковики смогут их найти и извлечь, они передадут останки на хранение в Татарстан.