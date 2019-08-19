Qiwi продаст «Рокетбанк» из-за убытков в 1 млрд рублей
Совет директоров Qiwi рекомендовал избавиться от «Рокетбанка». За полгода убыток проекта достиг 1 млрд рублей.
Менеджеры Qiwi пришли к выводу, что «банк для хипстеров» не вписывается в экосистему компании и должен стать отдельным проектом, пишет Forbes.
«Это может быть связано с тем, что KPI менеджмента привязан к курсу акций Qiwi, а «Рокетбанк» — пятилетний инвестпроект с непонятными перспективами», — приводит издание слова источника в Qiwi.
Напомним, что еще в марте основатели «Рокетбанка» Алексей Колесников, Олег Козырев и Михаил Провизион отошли от оперативного управления проектом.
По итогам 2018 года убыток банка составил 1 млрд рублей. Такая же сумма набежала и за первую половину 2019-го.ЭкономикаБанкиБизнес
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