Qiwi продаст «Рокетбанк» из-за убытков в 1 млрд рублей

Совет директоров Qiwi рекомендовал избавиться от «Рокетбанка». За полгода убыток проекта достиг 1 млрд рублей.

Менеджеры Qiwi пришли к выводу, что «банк для хипстеров» не вписывается в экосистему компании и должен стать отдельным проектом, пишет Forbes.

«Это может быть связано с тем, что KPI менеджмента привязан к курсу акций Qiwi, а «Рокетбанк» — пятилетний инвестпроект с непонятными перспективами», — приводит издание слова источника в Qiwi.

Напомним, что еще в марте основатели «Рокетбанка» Алексей Колесников, Олег Козырев и Михаил Провизион отошли от оперативного управления проектом.

По итогам 2018 года убыток банка составил 1 млрд рублей. Такая же сумма набежала и за первую половину 2019-го.