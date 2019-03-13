Основатели «Рокетбанка» вышли из проекта

Создавшие «Рокетбанк» Алексей Колесников, Олег Козырев и Михаил Провизион отошли от оперативного управления проектом. Управляющим директором назначена Анастасия Ускова.

«Это совместное решение фаундеров, и Qiwi его поддержал, в феврале 2019 года управляющим директором «Рокетбанка» назначена Анастасия Ускова, с 2016 года занимавшая в банке должность операционного директора», — цитирует «Прайм» сообщение пресс-службы банка.

После присоединения «Рокетбанка» к Qiwi Ускова отвечала за интеграцию проекта в группу и перевод клиентской базы из банка «Открытие».

Qiwi приобрел у банка «Открытие» право на бренды и программное обеспечение онлайн-банков «Рокетбанк» и «Точка» еще в прошлом году за 700 миллионов рублей.

Банк «ФК Открытие» в 2016 году выкупил «Рокетбанк» у основателей компании и венчурного фонда Runa Capital. В мае 2017 года наблюдательный совет «Открытия» решил выделить «Рокетбанк» в отдельный филиал в составе кредитной организации.