В июле реальные зарплаты выросли на 3,5%

По итогам июля 2019 реальные зарплаты в России выросли на 3,5% в годовом выражении.

По сравнению с июнем реальные зарплаты в июле снизились на 7,2%.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в июле составила 45,9 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 8,2%, в январе-июле 2019 года — на 7,2%, сообщает Росстат.

Ранее Росстат назвал самую распространенную зарплату в России. Это 23,5 тыс. рублей.