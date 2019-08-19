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В июле реальные зарплаты выросли на 3,5%

16:30, 19.08.2019
В июле реальные зарплаты выросли на 3,5%
Фото: mil.ru

По итогам июля 2019 реальные зарплаты в России выросли на 3,5% в годовом выражении.

По сравнению с июнем реальные зарплаты в июле снизились на 7,2%.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в июле составила 45,9 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 8,2%, в январе-июле 2019 года — на 7,2%, сообщает Росстат.

Ранее Росстат назвал самую распространенную зарплату в России. Это 23,5 тыс. рублей.

Общество
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