Оборот малого бизнеса в Набережных Челнах за полгода превысил миллиард рублей

Оборот малых и средних предприятий в Набережных Челнах за первое полугодие 2019 года увеличился на 6,5% и составил 104,6 млрд рублей. Об этом рассказала сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии замглавы исполкома города Наталия Кротова.

По словам Кротовой, объем налоговых поступлений в городской бюджет от МСБ вырос на 2%. Доля МСП в поступлении налогов в бюджет города составляет на сегодня 33%, доля в ВТП — 33,4%. В целом по городу 55 тыс. человек сегодня заняты в бизнесе, передает chelny-biz.ru

Напомним, что по итогам первого полугодия 2019 года Татарстан стал лидером среди регионов по объему выданных малому бизнесу кредитов.

