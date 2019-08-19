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В МЧС предупредили жителей Татарстана о грозе, сильном ветре и тумане

12:12, 19.08.2019
В МЧС предупредили жителей Татарстана о грозе, сильном ветре и тумане
Фото: pixabay.com

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало штормовое предупреждение с 18 часов 19 августа до 18 часов 20 августа.

По данным Гидрометцентра РТ, вечером, ночью и днем на территории Татарстана местами ожидается гроза с кратковременным усилением ветра до 15—20 м/с (в Казани — вечером и ночью гроза с усилением ветра до 15—17 м/с), сообщает МЧС. Ночью и утром местами возможен туман.

Сегодня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с. Максимальная температура воздуха днем 24—29 градусов тепла, на востоке до +31 градуса.

Общество Татарстан
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