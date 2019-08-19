В МЧС предупредили жителей Татарстана о грозе, сильном ветре и тумане

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало штормовое предупреждение с 18 часов 19 августа до 18 часов 20 августа.

По данным Гидрометцентра РТ, вечером, ночью и днем на территории Татарстана местами ожидается гроза с кратковременным усилением ветра до 15—20 м/с (в Казани — вечером и ночью гроза с усилением ветра до 15—17 м/с), сообщает МЧС. Ночью и утром местами возможен туман.

Сегодня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с. Максимальная температура воздуха днем 24—29 градусов тепла, на востоке до +31 градуса.