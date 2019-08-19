Казань заняла 84-е место в рейтинге городов России по уровню тишины

Казань заняла 84-е место в рейтинге 200 городов России по уровню тишины, созданный аналитиками портала недвижимости Domofond.ru.

Столица Татарстана получила оценку в 6,5 балла по уровню шума. Такую же оценку получили Пермь (86-е место), Краснодар (94-е место), Уфа(100-е место). Несколько лучше позиция Самары: в этом рейтинге опрашиваемые дали ей оценку в 5,9 балла.

В основу рейтинга легли опросы 90 тысяч человек. Им было предложено оценить утверждение: «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого региона был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности пользователей уровнем тишины, сообщает «Российская газета».

Напомним, Казань оказалась третьей в рейтинге наиболее востребованных городов для проживания, говорится в исследовании «Авито Недвижимость». А за год количество запросов о покупке квартиры в столице Татарстана возросло на 9,4%.