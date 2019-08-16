Исследование: Казань стала третьей по востребованности среди городов для проживания

Казань оказалась третьей в рейтинге наиболее востребованных городов для проживания, говорится в исследовании «Авито Недвижимость».

Рейтинг составлялся на основе запросов пользователей о покупке квартиры. Первое и второе место в рейтинге заняли Москва и Санкт-Петербург.

Казань также оказалась на 10-м месте в рейтинге роста привлекательности для жизни: за год количество запросов о покупке квартиры в столице Татарстана возросло на 9,4%. Лидером в этом рейтинге оказался Ижевск с показателем в 16,4%. При этом все 23 города этого рейтинга продемонстрировали положительную динамику за исключением Уфы: там привлекательность проживания снизилась на 0,5%.

Вместе с тем, Казань оказалась первой в рейтинге по росту средней цены за квадратный метр. За год этот показатель вырос на 14,3%.

Напомним, согласно другому исследованию Казань также является одним из самых «тусовочных» городов.

