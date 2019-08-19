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Мечеть «Кул-Шариф» попала в десятку лучших мест для фотосессий

10:19, 19.08.2019
Мечеть «Кул-Шариф» попала в десятку лучших мест для фотосессий
Фото: realnoevremya.ru

Мечеть «Кул-Шариф» попала в десятку лучших мест для фотосессий по версии сервиса Tvill. Казанская достопримечательность разделила третье-четвертое место вместе с мраморным каньоном Рускеала в Карелии.

Первое и второе место с одинаковым рейтингом разделил Массандровский дворец в Ялте и Херсонес в Севастополе. Также в рейтинге оказались подвесной мост Skybridge в Сочи, «Сафари парк» в Геленджике, 10,42%, канатная дорога на Воробьевых горах в Москве, Витебский вокзал в Санкт-Петербурге и Ельцин Центр в Екатеринбурге.

Напомним, в июле мечеть «Кул-Шариф» также оказалась в рейтинге самых фотографируемых достопримечательностей мира.

АналитикаОбщество
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