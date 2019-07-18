Мечеть «Кул-Шариф» попала в список самых фотографируемых достопримечательностей в мире

В рейтинг самых фотографируемых достопримечательностей мира попали мечеть «Кул-Шариф» в Казани, Красная площадь и Собор Василия Блаженного в Москве, Дворцовая площадь и сады Петергофа в Санкт-Петербурге.

Больше всего в мире фотографируют Эйфелеву башню. Рейтинг самых фотографируемых достопримечательностей мира составлен сервисом «Облако Mail.ru». С помощью технологии компьютерного зрения специалисты изучили снимки путешественников и определили наиболее фотогеничные места планеты. Следом за Эйфелевой башней по популярности идут Колизей и фонтан Треви в Риме, сообщает «РИА Новости».

Напомним, ранее сообщалось, что мечеть «Кул-Шариф» оценили в 767 млн рублей.