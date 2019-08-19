Fitch повысило кредитный рейтинг Татарстана

Рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Татарстана. Позиция республики повышена с «BBB-» до «BBB».

Прогноз по рейтингам стабильный. Решение по повышению рейтингов Татарстана и пяти других регионов было принято после повышения рейтинга России.

«Любое рейтинговое действие по РДЭ России приведет к соответствующему рейтинговому действию по РДЭ данных регионов», — указано в сообщении агентства.

Помимо Татарстана, кредитный рейтинг повысился у Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Башкирии и Челябинской области.

Напомним, Fitch повысило кредитный рейтинг «Башнефти». Теперь нефтяной компании присвоен рейтинг «BBB» со стабильным прогнозом.

