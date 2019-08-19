Fitch повысило кредитный рейтинг Татарстана
Рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Татарстана. Позиция республики повышена с «BBB-» до «BBB».
Прогноз по рейтингам стабильный. Решение по повышению рейтингов Татарстана и пяти других регионов было принято после повышения рейтинга России.
«Любое рейтинговое действие по РДЭ России приведет к соответствующему рейтинговому действию по РДЭ данных регионов», — указано в сообщении агентства.
Помимо Татарстана, кредитный рейтинг повысился у Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Башкирии и Челябинской области.
Напомним, Fitch повысило кредитный рейтинг «Башнефти». Теперь нефтяной компании присвоен рейтинг «BBB» со стабильным прогнозом.
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