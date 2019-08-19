Дмитрий Огурцов об уходе из «Нефтехимика»: «Тренер не видел меня в составе, пришлось уйти»

Фото: Известия/Александр Казаков

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Огурцов рассказал о причинах ухода из нижнекамского «Нефтехимика» нынешним летом.

«Я в Москве уже лет пять-семь не играл — многое забыл. При этом в Нижнекамске меня все устраивало. Все было хорошо. Просто не договорились с клубом об условиях и контракте. Такова жизнь любого хоккеиста и спортсмена.

Повторюсь, в «Нефтехимике» все было нормально. Но, к сожалению, тренер и новое руководство не видели меня в составе на следующий сезон. Поэтому пришлось уйти», — сказал Огурцов.

Ранее «Нефтехимик» в контрольном матче проиграл в овертайме «Ак Барсу» — 1:2.