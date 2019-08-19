К 200-летию Антарктиды РГО и ВМФ повторят маршрут Беллинсгаузена и Лазарева

Русское географическое общество (РГО) совместно с ВМФ России проведет экспедицию к берегам Антарктиды по маршруту Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Экспедиция будет приурочена к 200-летию с открытия континента.

Экспедиция выдвинется 3 декабря этого года из порта Кронштадта на океанографическом исследовательском судне ВМФ России «Адмирал Владимирский». Корабль отправится на российскую антарктическую станцию «Беллинсгаузен», где 27—29 января 2020 года пройдут праздничные мероприятия с установкой памятной доски, а также прием на борту судна полярников с находящихся рядом научных станций.

После торжественных мероприятий экспедиция еще в течение двух месяцев будет проводить в Антарктиде различные исследования, пишет ТАСС со ссылкой на главу департамента экспедиционной деятельности Исполнительной дирекции РГО Сергея Чечулина.

Напомним, накануне Русское географическое общество отметило 174-летие со дня основания.