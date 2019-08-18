Евгений Марков: «Тренеры передали записку, в которой попросили поменять игровую схему»

Нападающий «Рубина» Евгений Марков прокомментировал победную игру казанского клуба в матче шестого тура РПЛ против тульского «Арсенала» (1:0). Также игрок был признан лучшим игроком встречи и получил приз от РПЛ. Марков стал автором единственного гола в матче, отличившись на 72-й минуте.



— Ваша голевая машина завелась?

— Ха! Очень надеюсь… Очень приятно забить первый гол за «Рубин», но самое главное, что команда выиграла. Была тяжелая игра, но мы были сильнее. У них очень хорошая команда, приятно взять три очка.

— Во время гола мяч пролетел подмышкой у вратаря…

— Честно, даже не думал куда направлять мяч. Была задача принять и пробить. Ударил — попал.

— Опять забивает игрок, который выходит на замену. Как так получается?

— Вы тренера спрашивали?

— Да. Он не говорит…

— Значит, я тоже ничего не могу говорить.

— За несколько минут до вашего гола тренерский штаб стал передавать записки. До вас дошло содержимое?

— Конечно. Я передавал Игорю Коновалову, что мы перестраиваемся на новую схему. Правда, не буду говорить на какую. Если тренер захочет, то расскажет. Было наставление поменять схему. Сказать игрокам, как действовать на иных позициях и как забить гол.

— Можно сказать, что помогла эта информация?

— Раз выиграли и забили, то да, — приводит слова Маркова корреспондент «Реального времени».

Напомним, что встреча состоялась сегодня на стадионе «Центральный». Казанский клуб одержал третью победу в чемпионате. В следующие выходные «Рубин» сыграет в гостях против «Ростова» в матче седьмого тура РПЛ.

