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ВЭБ.РФ вложил в новый аэропорт Саратова 5,4 млрд рублей из средств ФНБ

17:36, 18.08.2019
ВЭБ.РФ вложил в новый аэропорт Саратова 5,4 млрд рублей из средств ФНБ
Фото: favt.ru

ВЭБ.РФ профинансировал строительство нового аэропорта Саратова «Гагарин» на сумму в 5,4 млрд руб. Эти средства происходили из Фонда национального благосостояния (ФНБ) и размещались на депозите в ВЭБ, пишет «Коммерсант».

Напомним, первый самолет в новом аэропорту «Гагарин» приземлился сегодня. На самолете в Саратов прилетели спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Росавиации Александр Нерадько, представители инвестора и другие участники реализации проекта строительства аэропорта.

Старый аэропорт Саратова «Центральный» планируют закрыть к 20 августа, все рейсы из него переведут в «Гагарин».

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