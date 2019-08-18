ВЭБ.РФ вложил в новый аэропорт Саратова 5,4 млрд рублей из средств ФНБ

ВЭБ.РФ профинансировал строительство нового аэропорта Саратова «Гагарин» на сумму в 5,4 млрд руб. Эти средства происходили из Фонда национального благосостояния (ФНБ) и размещались на депозите в ВЭБ, пишет «Коммерсант».

Напомним, первый самолет в новом аэропорту «Гагарин» приземлился сегодня. На самолете в Саратов прилетели спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Росавиации Александр Нерадько, представители инвестора и другие участники реализации проекта строительства аэропорта.

Старый аэропорт Саратова «Центральный» планируют закрыть к 20 августа, все рейсы из него переведут в «Гагарин».

