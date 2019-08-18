Из-за пожара в столице Бангладеш десятки тысяч жителей лишились крова

Как минимум десять тысяч человек лишились крова в результате пожара в трущобах Дакки, столицы Бангладеш. Пожар случился в пятницу вечером.

Всего сгорело около двух тысяч строений. Огонь распространялся с такой скоростью, что жители едва успевали покидать свои дома. Способствовало распространению огня и то, что у многих лачуг была пластиковая кровля.

При этом местная полиция сообщает, что в пожаре никто не погиб. Многих жителей района не было дома, так как они праздновали окончание хаджа, пишет «Интерфакс».



Напомним, в феврале в Бангладеш при пожаре в жилом доме погиб 81 человек.

