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Происшествия

Из-за пожара в столице Бангладеш десятки тысяч жителей лишились крова

16:40, 18.08.2019
Из-за пожара в столице Бангладеш десятки тысяч жителей лишились крова
Фото: pixabay.com

Как минимум десять тысяч человек лишились крова в результате пожара в трущобах Дакки, столицы Бангладеш. Пожар случился в пятницу вечером.

Всего сгорело около двух тысяч строений. Огонь распространялся с такой скоростью, что жители едва успевали покидать свои дома. Способствовало распространению огня и то, что у многих лачуг была пластиковая кровля.

При этом местная полиция сообщает, что в пожаре никто не погиб. Многих жителей района не было дома, так как они праздновали окончание хаджа, пишет «Интерфакс».

Напомним, в феврале в Бангладеш при пожаре в жилом доме погиб 81 человек.

Происшествия
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