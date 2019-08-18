Корпус экстренно севшего самолета А321 начали эвакуировать

Фото: скриншот

В Подмосковье началась подготовка к эвакуации самолета A321 «Уральских авиалиний», совершившего жесткую посадку после отказа двигателей. Следственная группа уже почти завершила работу на месте происшествия и дала разрешение на эвакуацию фюзеляжа воздушного судна.

Сейчас на месте посадки проходят работы по демонтажу пассажирских кресел, также предстоит демонтировать двигатели.

Затем под лайнером разместят надувные понтоны, приподнимут его и отстыкуют крылья. После этого фюзеляж погрузят на платформу и доставят на территорию ЛИИ им. Громова, передает «Газета.ру».

Напомним, самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» на этой неделе совершил жесткую посадку из-за попавших в двигатели птиц. Все пассажиры остались живы. Летчикам, посадившим самолет, присвоили звание Героев России.

«Реальное время» публиковало последние подробности о ситуации с экстренной посадкой А321.

