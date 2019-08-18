Уфимская школа закупит приборы для кабинета биологии на 4,5 млн рублей

Школа №44 планирует приобрести демонстрационные учебные приборы для кабинета биологии на 4,43 млн рублей. Соответствующий тендер появился на этой неделе на сайте госзакупок.

Школе понадобится, в частности, 15 цифровых лабораторий по биологии и экологии (в составе — в том числе автономная камера для исследования метаболизма), два цифровых микроскопа, видеокамера для работы с оптическими приборами (телескоп), два микроскопа, микропрепараты «Анатомия и физиология человека», «Ботаника 6—7-й классы», «Зоология», «Общая биология».

Также в закупку входят 15 лабораторных комплексов для учебной практической и проектной деятельности по биологии и экологии, две цифровые лаборатории для учителя, комплект демонстрационного оборудования «Модель глаза человека» и другое.

Несколько недель назад эта школа уже закупала интерактивные панели на сумму в 21 млн рублей.

