Спасатели: во время утечки аммиака в Казани угрозы для населения не было

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Утечка аммиака, произошедшая накануне на Казанском молкомбинате, не угрожала населению: опасное вещество не покидало пределы помещения. Об этом рассказал командир профессионального аварийно-спасательного формирования «РегионСпас» Кирилл Дмитриев.

Для ликвидации спасатели проливали помещение тонкораспыленной струей воды и продули системы трубопроводов. К настоящему моменту уровень загазованности и внутри помещения также пришел в норму, спасательные работы завершены. При этом специалисты на протяжении суток непрерывно контролировали уровень загазованности на месте происшествия, передает пресс-служба МЧС по РТ.

Напомним, об утечке стало известно накануне днем, сообщение в МЧС поступило в 14.20. На устранение утечки выехали 16 человек и пять единиц техники.