Егор Титов о «Рубине»: «Моменты создают регулярно, но у них нет яркого нападающего»

Фото: «РИА Новости» / Александр Ступников

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Егор Титов дал свой прогноз на матч 6-го тура чемпионата РПЛ между «Рубином» и тульским «Арсеналом».

«Рубин» хорошо начал. Все начали отмечать работу Шаронова, тот факт, что команда начала меняться, ее стиль стал другим. Но ЦСКА и «Краснодару» проиграли по 0:1, и важно, что ничего не забили. Наверное, это все-таки идет от того, что нет яркого нападающего. Моменты создаются регулярно.



Могу сказать, что в матче с ЦСКА «Рубин» лично мне очень понравился. Шаронов требует играть в атакующий футбол. Поэтому и подбирается команда соответствующим образом. Много молодых грузинских ребят, амбициозных, быстрых, техничных. Думаю, что после двух поражений команда встряхнется и постарается как минимум забить.



«Арсенал» пришел в себя после вылета из Лиги Европы. Сейчас команда смотрится гораздо лучше. Жалко, что таким вышел дебют в еврокубках.



Мне здесь ближе ничейный результат. Думаю, «Рубин» может прервать серию без голов, но в обороне у него тоже не все ладно. Часто Дюпин выручает. Тула свой шанс подкараулит. Рискну поставить в лоб на ничью», — сказал Титов.

Матч «Рубин» — «Арсенал» состоится сегодня, 18 августа, на стадионе «Центральный» в Казани. Начало встречи — 14.00 мск.