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Умер художник-мультипликатор фильма «Кто подставил кролика Роджера»

02:33, 18.08.2019
Умер художник-мультипликатор фильма «Кто подставил кролика Роджера»
Фото: commons.wikimedia.org/ Boungawa

Британский художник-мультипликатор Ричард Уильямс ушел из жизни в возрасте 86 лет.

Уильямс умер в своем доме в Бристоле, рассказали члены его семьи. Причина смерти не сообщается.

Художник работал над фильмом режиссера Роберта Земекиса «Кто подставил кролика Роджера» (Who Framed Roger Rabbit, 1988), за что, в частности, получил «Оскара». Также Уильямс известен созданием анимации к фильмам «Возвращение Розовой пантеры» (The Return of the Pink Panther, 1975) и «Розовая пантера наносит ответный удар» (The Pink Panther Strikes Again, 1976), пишет ТАСС.

Напомним, накануне стало известно о смерти нидерландской принцессы Марии Кристины.

ОбществоКультура
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