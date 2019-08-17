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На «умные камеры» в Уфе потратят более 60 млн рублей

16:09, 17.08.2019
На «умные камеры» в Уфе потратят более 60 млн рублей

ГКУ Башкортостана «Информационные технологии». Учреждение ищет подрядчика на поставку и монтаж программно-аппаратного комплекса интеллектуального видеонаблюдения. Стоимость тендера составляет 61,1 млн рублей.

Поставка товара осуществляется по распоряжению правительства Башкортостана для мероприятий по созданию комплексной системы интеллектуального видеонаблюдения в микрорайонах Уфы. При этом Ггде именно установят систему и какую цель преследует установка, в документации не сказано.

Напомним, на неделе в Башкирии объявили еще один тендер, связанный с видеонаблюдением: на новые дорожные камеры республика готова потратить 72 млн рублей.

ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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