Онлайн-продажи школьных дневников возросли в девять раз

Онлайн-ритейлеры сообщили о резком росте продаж канцелярских принадлежностей в первые две недели августа, в преддверии школьного сезона. Данные приводятся в сравнении с тем же периодом 2018 года.

По данным онлайн-ритейлера Wildberries, больше всего выросли продажи дневников (+797%), рюкзаков (+483%) и тетрадей (+471%). Продажи ручек возросли на 444%, канцелярских наборов — на 348%, пеналов — на 202%, карандашей — на 216%.

Схожую тенденцию отметил и маркетплейс Ozon. В нем продажи письменных принадлежностей возросли до 300 процентов. Сейчас каждый второй заказ на Ozon включает по 5–10 пачек тетрадей в клетку и линейку, наборы ручек, карандашей, линеек и ластиков, пишет РБК.

Напомним, по июльским данным, средние расходы на товары для школы увеличились до 10,7 тыс. рублей.

