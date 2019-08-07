Расходы на товары для школы увеличились до 10,7 тыс. рублей

Средняя стоимость товаров для школьников в июле этого года составила 10,7 тыс. рублей. В этот перечень входят школьная форма, обувь и канцелярские товары. Это на 2% больше, чем в прошлом году, говорит статистика фискальных данных «Платформа ОФД».

Оператор фискальных данных проанализировал информацию о продажах школьных товаров, поступившую от более чем 800 тысяч онлайн-касс в стране. Средний платеж за ученические товары составил 10,7 тыс. рублей. В чек покупки вошли кроссовки, туфли, блузка или рубашка, брюки или юбка, школьная форма, рюкзак и набор канцелярских товаров, а также пенал и лампа, сообщают «Известия».

Больше всего в России повысилась стоимость блузки или рубашки. Средний чек на школьную форму составил 1,8 тыс. рублей, на брюки или юбки превысил 800 рублей. Пенал и канцелярские товары в июле стоили примерно 550 и 645 рублей соответственно.

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