Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова стала победительницей чемпионата мира по фигурному катанию в японской Сайтаме. Серебро досталось представительнице Казахстана Элизабет Турсынбаевой, которая, как и Загитова, входит в группу тренера Этери Тутберидзе. Бронзовым призером стала россиянка Евгения Медведева.

Еще одна россиянка, Софья Самодурова, заняла восьмое место.

Чемпионат мира завершится 24 марта показательными выступлениями. Загитова ранее выиграла в короткой программе с отрывом в 6 баллов.



Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама, Япония

Женщины. Итоговое положение



1. Алина Загитова (Россия) — 237,50.

2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 224,76.

3. Евгения Медведева (Россия) — 223,80.

4. Рика Кихира (Япония) — 223,49.

5. Каори Сакамото (Япония) — 222,83.

6. Сатоко Мияхара (Япония) — 215,95.

7. Бради Теннелл (США) — 213,47.

8. Софья Самодурова (Россия) — 208,58.

9. Мэрайя Белл (США) — 208,07.

10. Ын Су Лим (Южная Корея) — 205,57.