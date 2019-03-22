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Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию

15:30, 22.03.2019 5
Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию
Фото: vk.com/eteritutberidze

Россиянка Алина Загитова стала победительницей чемпионата мира по фигурному катанию в японской Сайтаме. Серебро досталось представительнице Казахстана Элизабет Турсынбаевой, которая, как и Загитова, входит в группу тренера Этери Тутберидзе. Бронзовым призером стала россиянка Евгения Медведева.

Еще одна россиянка, Софья Самодурова, заняла восьмое место.

Чемпионат мира завершится 24 марта показательными выступлениями. Загитова ранее выиграла в короткой программе с отрывом в 6 баллов.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама, Япония
Женщины. Итоговое положение

1. Алина Загитова (Россия) — 237,50.
2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 224,76.
3. Евгения Медведева (Россия) — 223,80.
4. Рика Кихира (Япония) — 223,49.
5. Каори Сакамото (Япония) — 222,83.
6. Сатоко Мияхара (Япония) — 215,95.
7. Бради Теннелл (США) — 213,47.
8. Софья Самодурова (Россия) — 208,58.
9. Мэрайя Белл (США) — 208,07.
10. Ын Су Лим (Южная Корея) — 205,57.

СпортФигурное катание Татарстан
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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 22 марта

    Еще одна россиянка, Евгения Медведева, заняла третье место.


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  • Анонимно 22 марта
    Браво!! Браво! Я очень рад за девочек. Тренер-королева.
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  • Ромил Харисов 22 марта
    Татары - Казахи - Грузины впереди планеты всей! Ура! Ура! Ура!
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  • Анонимно 22 марта
    Умница!!! Временные трудности позади, злопыхателям утерла нос. Так держать!
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  • Анонимно 22 марта
    Алинә Әфәрин! Безнең искиткеч сәләтле һәм тырыш фигурачы кызыбыз,тагы бер кат үзенә дөньяда тиңнәр юк икәнен раслады!
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