Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова стала победительницей чемпионата мира по фигурному катанию в японской Сайтаме. Серебро досталось представительнице Казахстана Элизабет Турсынбаевой, которая, как и Загитова, входит в группу тренера Этери Тутберидзе. Бронзовым призером стала россиянка Евгения Медведева.
Еще одна россиянка, Софья Самодурова, заняла восьмое место.
Чемпионат мира завершится 24 марта показательными выступлениями. Загитова ранее выиграла в короткой программе с отрывом в 6 баллов.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама, Япония
Женщины. Итоговое положение
1. Алина Загитова (Россия) — 237,50.
2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 224,76.
3. Евгения Медведева (Россия) — 223,80.
4. Рика Кихира (Япония) — 223,49.
5. Каори Сакамото (Япония) — 222,83.
6. Сатоко Мияхара (Япония) — 215,95.
7. Бради Теннелл (США) — 213,47.
8. Софья Самодурова (Россия) — 208,58.
9. Мэрайя Белл (США) — 208,07.
10. Ын Су Лим (Южная Корея) — 205,57.
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Еще одна россиянка, Евгения Медведева, заняла третье место.