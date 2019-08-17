Эксперт объяснил непопулярность системы «все включено» на российских курортах

Курорты южных регионов России изначально не были рассчитаны на прием массовых туристических потоков из разных стран, поэтому там не популярна система обслуживания all inclusive («все включено»).

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов пояснил, что в Турции изначально создавались достаточно крупные отельные инфраструктуры для all inclusive, а в РФ таких объектов мало. По его словам, российские предприниматели побаивается такой модели, а кто-то не ставит ее в приоритет из-за потенциальных доходов.

Также среди причин непопулярности системы Прасов перечислил цены на авиабилеты, частоту рейсов, длительность пляжного сезона и стоимость продукции сельского хозяйства, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что турецкие отели не собираются отказываться от системы «все включено».