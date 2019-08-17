Новости общества

23:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Эксперт объяснил непопулярность системы «все включено» на российских курортах

22:33, 17.08.2019
Эксперт объяснил непопулярность системы «все включено» на российских курортах
Фото: pixabay.com

Курорты южных регионов России изначально не были рассчитаны на прием массовых туристических потоков из разных стран, поэтому там не популярна система обслуживания all inclusive («все включено»).

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов пояснил, что в Турции изначально создавались достаточно крупные отельные инфраструктуры для all inclusive, а в РФ таких объектов мало. По его словам, российские предприниматели побаивается такой модели, а кто-то не ставит ее в приоритет из-за потенциальных доходов.

Также среди причин непопулярности системы Прасов перечислил цены на авиабилеты, частоту рейсов, длительность пляжного сезона и стоимость продукции сельского хозяйства, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что турецкие отели не собираются отказываться от системы «все включено».

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров