Ученые назвали июль 2019 года самым жарким за более чем 100 лет

Июль 2019 года стал самым теплым месяцем с начала метеонаблюдений в 1880-х годах. Средняя температура суши и воды на всей планете составила 16,7 градуса.

До этого самая высокая температура за июль была зафиксирована в 2016 году.

Рекордная жара в июле этого года ощущалась в большинстве частей Земли, в том числе в Северной Америке, Южной Азии, южной части Африки и большей части Атлантического и Тихого океанов. При этом нигде не было рекордных холодных температур, сообщает The New York Times.

Ранее официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН Клэр Нюллис выразила мнение, что сейчас Земля переживает самый жаркий пятилетний период — с 2015 по 2019 год — за всю историю наблюдений. На возникновение аномальной жары, как отметила Нюллис, повлияли последствия роста выбросов углекислого газа.