В Башкирии проведут соревнование для IT-геологов

ООО «РН-БашНИПИнефть» собирается потратить 6,5 млн рублей на оказание услуг по организации и проведению соревновательного марафона для IT-разработчиков специализированного института по прикладному программному обеспечению в области геологии, разработки и мониторинга месторождений.

Заявки на участие в закупке принимаются до 21 августа, а итоги подведут только 21 октября, сообщается на электронной торговой площадке «ТЭК-Торг», в секции ПАО «НК «Роснефть».



Мероприятие представляет собой заочный хакатон на специализированной интернет-площадке, с последующим очным этапом — награждением победителей и призеров в Москве. Длительность марафона составит полтора месяца, количество участников — 500 человек.

Помимо организации подрядчик должен организовать информационное обеспечение, рекламу, написание метрики для онлайн-площадки, награждение, фото- и видеосъемку.