Опрос: большинство россиян используют автомобили не по назначению

83% россиян применяют автомобиль не по назначению. Об этом говорится в результатах опроса онлайн-сервиса по обслуживанию авто Uremont, проведенного среди 5 тыс. мужчин и женщин.

Так, 41,9% используют машину для занятий любовью, 24,5% разговаривают по телефону в уединении, 9,4% работают или учатся «существенное время» . Еще 9% опрошенных сказали, что завтракают, обедают или ужинают в транспорте.

Кроме того, машину используют в качестве дома на колесах», склада для заготовок на зиму, а также для зарядки некоторых приборов, пишут «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в Казани проходят рейды по выявлению водителей, говорящих по телефону за рулем.

