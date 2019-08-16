Ирек Зиннуров: «Бассейн «Оргсинтез» приобретает другой, более высокий статус» — видео

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Генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез», депутат Госсовета РТ Фарид Минигулов и депутат Госдумы РФ, президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров проинспектировали ход ремонта бассейна «Оргсинтез», сообщают «Новости Татарстана» телекомпании ТНВ.



«Сейчас мы ходим,смотрим, как проходят работы. Мне, например, самому даже приятно от души, потому что я здесь начинал свою спортивную карьеру. Бассейн приобретает другой, более высокий статус», — отметил Ирек Зиннуров.

В ходе работ полностью обновлены системы вентиляции, осушения и кондиционирования воздуха. Также заменен водопровод, система фильтрации малых ванн.

Директор бассейна Алексей Курамшин рассказал о новой системе освещения. Оно полностью светодиодное и имеет три режима: тренировочный, игровой и телевизионный.

Ремонт бассейна планируется завершить к сентябрю этого года. Масштабная реконструкция здания бассейна, модернизация коммуникационных систем и оборудования начались в 2018 году.

Фотографии, освещающие ход ремонтных работ бассейна «Оргсинтез», — в материале «Реального времени».

