Ремонт бассейна «Оргсинтез» завершат к сентябрю

Генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез», депутат Госсовета РТ Фарид Минигулов и депутат Госдумы РФ, президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров проинспектировали ход ремонта бассейна «Оргсинтез». В настоящий момент работы активно ведутся в большой плавательной чаше бассейна. В ней полностью заменены потолочные и стеновые покрытия. Новая система освещения будет работать в трех режимах: тренировочном, игровом и максимально ярком для ТВ-трансляций в HD-качестве.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым