Ремонт бассейна «Оргсинтез» завершат к сентябрю

15:30, 16.08.2019 Сюжет:  ПАО «Казаньоргсинтез» – статьи в бизнес-газете «Реальное время» 11
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Генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез», депутат Госсовета РТ Фарид Минигулов и депутат Госдумы РФ, президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров проинспектировали ход ремонта бассейна «Оргсинтез». В настоящий момент работы активно ведутся в большой плавательной чаше бассейна. В ней полностью заменены потолочные и стеновые покрытия. Новая система освещения будет работать в трех режимах: тренировочном, игровом и максимально ярком для ТВ-трансляций в HD-качестве.

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