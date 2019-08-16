Леонид Вайсфельд о Капризове: «Ни один клуб, кроме «Салавата» не хотел платить за него так много»

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд рассказал о деталях своей работы в уфимском клубе.

— Для того чтобы понять, насколько Капризов талантливый игрок, какой-то уникальной интуицией обладать было не надо. Сейчас, конечно, можно сколько угодно рассказывать, что это мы его нашли. Но на самом деле искать никого не пришлось. Кирилл выделялся среди сверстников. Плюс ему повезло, как ни странно это прозвучит, что он начал свой путь в большом хоккее в Новокузнецке. Все знают, что тогда бюджет у «Кузни» был ограничен по сравнению с другими клубами КХЛ. И это позволило Капризову в 17 лет не просто закрепиться во взрослой команде, но и играть там ведущие роли. Большое влияние на его хоккейное развитие оказал и факт, что он выходил на лед в одной тройке с опытным американским форвардом Райаном Стоа.

— И все же именно вы предложили Новокузнецку серьезные деньги за Капризова. Почему другие мощные клубы остались в стороне?

— Не хочу говорить о конкретной сумме, но деньги за молодого игрока мы заплатили приличные. И на тот момент конкурентов у нас просто не было. Ни один топ-клуб кроме «Салавата» столько платить не хотел. Через год-то стало понятно, что это за Капризова очень дешево. А в 2016-м мы были единственными, кто сделал «Металлургу» достойное предложение.

— Можете вспомнить, когда впервые услышали о Кирилле?

— Очень давно. Мы постоянно мониторили рынок. И как только ребята 97-го года рождения стали играть в каких-то крупных соревнованиях, Капризов начал выделяться. Просто бывает, что игроки в детском возрасте здорово себя показывают, а потом вдруг останавливаются в развитии. Но Кирилл — другой случай. Он прогрессировал постоянно, — сказал Вайсфельд.

Напомним, ранее «Салават Юлаев» презентовал новую игровую форму на сезон с башкирским флагом на плечах.