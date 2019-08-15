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«Салават Юлаев» представил форму с флагом Башкортостана на плечах

09:43, 15.08.2019
«Салават Юлаев» представил форму с флагом Башкортостана на плечах
Фото: vk.com/hcsalavat

Стала известна игровая форма, в которой уфимский «Салават Юлаев» начнет новый сезон КХЛ.

Вчера команда провела фотосессию для сезона 2019/20 годов, где представили комплект формы с флагом Башкортостана на плечах.

Отметим, что официальное представление игровой формы состоится 22 августа на встрече с болельщиками. Ранее стало известно, что хедлайнером «Дня болельщика «Салавата Юлаева» станет Тима Белорусских.

СпортХоккей Башкортостан
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