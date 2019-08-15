«Салават Юлаев» представил форму с флагом Башкортостана на плечах
Стала известна игровая форма, в которой уфимский «Салават Юлаев» начнет новый сезон КХЛ.
Вчера команда провела фотосессию для сезона 2019/20 годов, где представили комплект формы с флагом Башкортостана на плечах.
Отметим, что официальное представление игровой формы состоится 22 августа на встрече с болельщиками. Ранее стало известно, что хедлайнером «Дня болельщика «Салавата Юлаева» станет Тима Белорусских.СпортХоккей Башкортостан
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