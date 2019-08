Гренландия отвергла идею Трампа купить остров

Гренландия открыта для сотрудничества в области бизнеса, но не для продажи. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел автономной территории в Twitter.

Там отметили, остров богат ценными ресурсами, такими как минералы, чистейшая вода и лед, рыба, морепродукты, возобновляемая энергия. Также территория является перспективным направлением для развития туризма.

#Greenland is rich in valuable resources such as minerals, the purest water and ice, fish stocks, seafood, renewable energy and is a new frontier for adventure tourism. We're open for business, not for sale❄️???????????????????? learn more about Greenland on: https://t.co/WulOi3beIC