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Гренландия отвергла идею Трампа купить остров

16:18, 16.08.2019
Гренландия отвергла идею Трампа купить остров
Фото: pixabay.com

Гренландия открыта для сотрудничества в области бизнеса, но не для продажи. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел автономной территории в Twitter.

Там отметили, остров богат ценными ресурсами, такими как минералы, чистейшая вода и лед, рыба, морепродукты, возобновляемая энергия. Также территория является перспективным направлением для развития туризма.

Ранее американские журналисты выяснили, что президент США Дональд Трамп интересовался возможностью купить остров Гренландия. Вопрос о приобретении острова, находящегося под юрисдикцией Дании, глава Соединенных Штатов задавал своим советникам.

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