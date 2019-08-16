Трамп изучал тему покупки Гренландии

Американские журналисты выяснили, что президент США Дональд Трамп интересовался возможностью купить остров Гренландия. Вопрос о приобретении острова, находящегося под юрисдикцией Дании, глава Соединенных Штатов задавал своим советникам.

«Трамп спрашивал советников, могут ли США купить Гренландию, слушал с интересом, когда они обсуждали ее богатые ресурсы и важность с точки зрения геополитики», — пишет The Wall Street Journal.

Издание подчеркивает, что один из источников называет этот разговор шуткой. Другие же настаивают — неизвестно с какой степенью серьезности Трамп отнесся к этой теме.