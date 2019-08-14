Два казанских ракетоносца Ту-160 выполнили перелет на аэродром на Чукотке, ближе к границе США

Два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика Ту-160, производимых на Казанском авиазаводе, перебросили на аэродром «Анадырь» на Чукотке. Теперь они базируются недалеко от морской границы России и США.

Продолжительность полета составила более восьми часов, за это время экипажи Ту-160 преодолели свыше 6 тыс. километров без дозаправки, пишет ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин во время беседы с сотрудниками авиазавода имени Горбунова в Казани рассказал, что объемы контракта по стратегическим ракетоносцам Ту-160 могут увеличиться. В начале прошлого года был подписан контракт на 10 самолетов.