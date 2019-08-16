Вместо жары сегодня в Казань пришел сильный ливень

Сегодня днем в Казани начался сильный ливень. Это произошло одновременно на фоне штормового предупреждения от МЧС республики и прогнозов экспертов о жаре в Татарстане и других городах Поволжья.

Согласно предупреждению МЧС, сегодня ночью и завтра утром возможны гроза с кратковременным усилением ветра до 15—20 м/с, локально сильный дождь и град. Также ночью и утром на территории Татарстана и в Казани ожидается туман.

Вместе с тем на этой неделе завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ заявил, что в Казань на десять дней вернулась жаркая погода и летний зной. Накануне Гидрометцентр РФ также спрогнозировал потепление до +36 градусов в Поволжье.