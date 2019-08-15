Гидрометцентр РФ прогнозирует потепление до +36 градусов в Поволжье

Гидрометцентр РФ прогнозирует потепление до +36 градусов в Поволжье. Такая же погода ожидается Липецкой, Воронежской областях.

Во второй половине августа температурные показатели превысят норму на 4-6 градусов, отмечается в сообщении Гидрометцентра России. Воздух из тропических широт поступит в европейскую часть России, дойдет и до курортных областей страны.

Ранее Приволжский Гидрометцентр спрогнозировал потепление +30°С. С середины недели северо-западные потоки воздушных масс сменятся на юго-западные и южные.

