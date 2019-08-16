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Госкомпании выплатили в бюджет Татарстана 113 млн рублей дивидендов за прошлый год

12:57, 16.08.2019
Госкомпании выплатили в бюджет Татарстана 113 млн рублей дивидендов за прошлый год
Фото: pixabay.com

Дивиденды по пакетам акций, которые находятся в собственности правительства Татарстана, за 2018 год составили 113,15 млн рублей. Как отмечают в Минземимущества республики, дивиденды выплачены в полном объеме.

Дивиденды по акциям в госсобственности компании должны были выплатить до 1 сентября 2019 года. Как сообщает пресс-служба министерства, решения о выплате дивидендов приняты на годовых общих собраниях акционеров 16 хозяйственных обществ с государственным участием.

Напомним, в августе совет директоров «Татнефти» рекомендовал акционерам направить на дивиденды 100% прибыли за первое полугодие 2019 года.

ЭкономикаБюджет Татарстан
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