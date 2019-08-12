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Казань вошла в рейтинг самых «тусовочных» городов

11:39, 12.08.2019
Казань вошла в рейтинг самых «тусовочных» городов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Опрос показал, что Казань не является лидером молодежных развлечений. В рейтинге «тусовочных» городов столица Татарстана заняла 6-ю строчку.

Согласно исследованию Tvil.ru, за Казань проголосовали только 6% респондентов.

На 9-м месте рейтинга Самара, которая набрала только 1,2% голосов.

Большинство опрошенных отдают предпочтение Москве (25,3%), Санкт-Петербургу (21,7%) и Сочи (18%).

Отмечается, что сегодня, 12 августа, отмечается Международный день молодежи.

АналитикаОбщество Татарстан
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