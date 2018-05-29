Россияне смогут оплачивать покупки с помощью селфи

В России появился сервис оплаты покупок с помощью селфи. Для того чтобы платить с помощью селфи, сперва нужно скачать приложение SWiP в AppStore или Google Play, привязать к нему банковскую карту и просканировать свое лицо.

Биометрические данные пользователя будут храниться в базе сервиса, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение разработчиков сервиса — компании VisionLabs (проект — резидент фонда «Сколково») и российской платежной системы SWiP.

Отмечается, что пользователю необязательно иметь с собой телефон — достаточно лишь посмотреть на камеру, установленную рядом с кассой. При этом оплатить товары при помощи сервиса можно только в тех торговых точках, которые имеют соответствующее ПО и специальную камеру.



В будущем компания планирует внедрить сервис в 250 магазинах и заведениях сферы услуг в Москве и Петербурге.

Напомним, российские банки начали массово использовать системы биометрического распознавания лиц при рассмотрении заявок на выдачу кредита.